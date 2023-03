Plusvalenze:Gravina, carte Covisoc? Cultura sospetto diffusa (Di martedì 14 marzo 2023) "Nel nostro Paese c'è una Cultura del sospetto diffusa. E' una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese e mi stupisce che si segua questa Cultura". Il presidente della Figc, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 marzo 2023) "Nel nostro Paese c'è unadel. E' una strategia, un metodo di lavoro che fa parte del nostro paese e mi stupisce che si segua questa". Il presidente della Figc, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Plusvalenze:Gravina, carte Covisoc? Cultura sospetto diffusa - infoitsport : Plusvalenze, Gravina e la carta Covisoc: “In Italia c’è la cultura del sospetto” - Luigiciccarella : 'la cultura del sospetto' Minchia zio, sei arrivato al Consiglio di Stato pur di non dare due mail in croce.… - junews24com : #Gravina sul caso plusvalenze #Juve ?? - leleraffa2 : RT @Anna_1897: Thread: 1/4 Ecco le parole di un dirigente sportivo che a report chiarisce che la Covisoc, anche se in maniera informale, a… -