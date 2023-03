Piqué attacca Mourinho: 'Arbitri? Non ci servivano, eravamo i migliori' (Di martedì 14 marzo 2023) "Caso Negreira? Non ne sapevo nulla" . Sono le parole di Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona e attualmente presidente della Kings League , ai microfoni di RAC1 . Lo spagnolo, tra i diversi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023) "Caso Negreira? Non ne sapevo nulla" . Sono le parole di Gerard, ex difensore del Barcellona e attualmente presidente della Kings League , ai microfoni di RAC1 . Lo spagnolo, tra i diversi ...

Piqué attacca Mourinho: 'Arbitri Non ci servivano, eravamo i migliori' "Caso Negreira Non ne sapevo nulla" . Sono le parole di Gerard Piqué , ex difensore del Barcellona e attualmente presidente della Kings League , ai microfoni di RAC1 . Lo spagnolo, tra i diversi temi trattati, ha parlato anche dello scandalo legato al club ...