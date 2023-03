Piovono vermi | immagini da fine del mondo | Cosa sta succedendo?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LP_ellepi : Piovono vermi o fiori di pioppo?il fatto è accaduto in Cina quindi non lo scopriremo mai. - juve3stars : Piovono vermi (?) i Cina... - hznll28 : RT @puresoulfree: Milioni di vermi piovono dal cielo sopra Pechino. - raindog2054 : RT @raindog2054: - raindog2054 : -

Pioggia dia Pechino È quello che hanno pensato molti guardando gli ultimi filmati che arrivano dalla Cina e che sono diventati prontamente virali sui social network. Video in cui si vedono lunghe strisce ...Secondo una delle ipotesi che stanno circolando con più insistenza sul web i "" sarebbero ...In rare occasioni sono stati registrati nel mondo singolari eventi meteorologici di animali che...Le didascalie scritte sotto i post hanno tratto in inganno molti, visto e considerato che non si è trattato ovviamente di una pioggia dicaduti dal cielo ma, invece, come sostengono gli esperti ...

"Piovono vermi dal cielo". Allarme in Cina, gli scienziati: "Fenomeno spiegabile" La Stampa

Diversi filmati diventati virali sui social network mostrano le lunghe strisce di animaletti su cofani e tergicristalli delle auto parcheggiate ...(Adnkronos) - Avrebbe una spiegazione scientifica il fenomeno che ha allarmato qualche giorno fa la provincia cinese di Liaoning, dove agli abitanti sarebbe stato chiesto di cercare ...