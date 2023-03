Pioli: «Volevamo cogliere l’occasione, non ci siamo riusciti» (Di martedì 14 marzo 2023) Stefano Pioli è deluso dopo Milan-Salernitana. Il pareggio non permette ai rossoneri di agganciare l’Inter, l’allenatore commenta così su Dazn. MALE – Il Milan si ferma incredibilmente contro la Salernitana, Stefano Pioli commenta in questo modo su Dazn il pari e la sua difesa, cambiata dopo il derby contro l’Inter: «Io credo che si possa essere solidi sia a tre che a quattro. È questione di principio e di collaborazione. Quando c’è quello c’è tutto, dipenderà poi dagli avversari e dalle caratteristiche la mia scelta. Dobbiamo essere squadra, compatti. Volevamo cogliere l’occasione, ma non ci siamo riusciti ed è un peccato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023) Stefanoè deluso dopo Milan-Salernitana. Il pareggio non permette ai rossoneri di agganciare l’Inter, l’allenatore commenta così su Dazn. MALE – Il Milan si ferma incredibilmente contro la Salernitana, Stefanocommenta in questo modo su Dazn il pari e la sua difesa, cambiata dopo il derby contro l’Inter: «Io credo che si possa essere solidi sia a tre che a quattro. È questione di principio e di collaborazione. Quando c’è quello c’è tutto, dipenderà poi dagli avversari e dalle caratteristiche la mia scelta. Dobbiamo essere squadra, compatti., ma non cied è un peccato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: “E' un'occasione persa, è inutile girarci tanto intorno. Siamo molto delusi” #Florenzi: “Sicuramente siamo… - 1889milan : RT @MilanPress_it: #Pioli: “Mi porto delusione, non è questa la partita e il risultato che volevamo ottenere. Bisogna tornare a fare punti:… - MilanPress_it : #Pioli: “Mi porto delusione, non è questa la partita e il risultato che volevamo ottenere. Bisogna tornare a fare p… - MilanNewsit : Pioli a Milan TV: 'Non siamo riusciti ad ottenere una vittoria che volevamo, è mancata concretezza e attenzione' - internewsit : Pioli: «Volevamo cogliere l'occasione, non ci siamo riusciti» - -