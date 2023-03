Pioli: «Milan poco continuo in Serie A, ma vale anche per le altre!» (Di martedì 14 marzo 2023) Pioli ha parlato dopo Milan-Salernitana 1-1 (vedi report). Il tecnico rossonero parla di mancanza di continuità tirando in ballo anche le altre squadre, indirettamente l’Inter NON SOLO IL Milan ? Ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana: «Si poteva e si doveva fare meglio, mi auguro che la prossima partita si possa fare più attenzione. Non stiamo trovando la continuità in campionato che serve per stare davanti in classifica. Ma non siamo solo noi, anche le altre squadre non stanno trovando quella continuità lì che invece ha il Napoli, a cui bisogna fare tutti i complimenti per il cammino». I rossoneri hanno mancato l’aggancio l’Inter andando a meno due dall’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di martedì 14 marzo 2023)ha parlato dopo-Salernitana 1-1 (vedi report). Il tecnico rossonero parla di mancanza di continuità tirando in ballole altre squadre, indirettamente l’Inter NON SOLO IL? Ai microfoni di Sky Sport, Stefanoha parlato dopo il pareggio delcontro la Salernitana: «Si poteva e si doveva fare meglio, mi auguro che la prossima partita si possa fare più attenzione. Non stiamo trovando la continuità in campionato che serve per stare davanti in classifica. Ma non siamo solo noi,le altre squadre non stanno trovando quella continuità lì che invece ha il Napoli, a cui bisogna fare tutti i complimenti per il cammino». I rossoneri hanno mancato l’aggancio l’Inter andando a meno due dall’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

