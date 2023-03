Pioggia fino a metà mattina, temperature in aumento. Domani torna il sole (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Finalmente la Pioggia, che secondo Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo cadrà almeno fino a metà della mattinata di oggi. temperature minime e massime in lieve aumento. Domani tornerà già il sole. Martedì 14 marzo 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso sui settori centro-orientali con residui piovaschi sparsi, parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, nuvolosità in aumento sui rilievi e sulla fascia pedemontana con qualche rovescio sparso, localmente accompagnato da grandine di piccole dimensioni, in sconfinamento verso la pianura centro-orientale entro sera. Neve oltre i 1500-1800 metri circa. Tendenza a rapido ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. Finalmente la, che secondo Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo cadrà almenodellata di oggi.minime e massime in lievetornerà già il. Martedì 14 marzo 2023 Tempo Previsto: Inta cielo nuvoloso sui settori centro-orientali con residui piovaschi sparsi, parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, nuvolosità insui rilievi e sulla fascia pedemontana con qualche rovescio sparso, localmente accompagnato da grandine di piccole dimensioni, in sconfinamento verso la pianura centro-orientale entro sera. Neve oltre i 1500-1800 metri circa. Tendenza a rapido ...

