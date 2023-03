Pioggia e neve in Italia, torna il maltempo: le Regioni a rischio (Di martedì 14 marzo 2023) Sembrava, ormai, di essere entrati nelle Primavera. Il meteo degli ultimi giorni aveva fatto presagire la fine del maltempo. Ma così non è. Dopo temperature estremamente miti che hanno oscillato dai 26 gradi della Sicilia ai 23 di Roma e ai 24 di Milano, è previsto il ritorno di un’ondata di brutto tempo, con un calo delle temperature. In arrivo una perturbazione atlantica su tutta l’Italia L’Italia verrà, infatti, raggiunta da una perturbazione atlantica che porterà maltempo proveniente da Nord che arriverà a interessare tutta la Penisola. Si tratta di una perturbazione che farà scendere la colonnina di mercurio anche di 10 gradi sotto la media del periodo e, in alcuni giorni, si raggiungeranno anche gli zero gradi. La neve tornerà sulle Alpi lombarde, le Dolomiti e l’arco alpino. Nonostante la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) Sembrava, ormai, di essere entrati nelle Primavera. Il meteo degli ultimi giorni aveva fatto presagire la fine del. Ma così non è. Dopo temperature estremamente miti che hanno oscillato dai 26 gradi della Sicilia ai 23 di Roma e ai 24 di Milano, è previsto il ritorno di un’ondata di brutto tempo, con un calo delle temperature. In arrivo una perturbazione atlantica su tutta l’L’verrà, infatti, raggiunta da una perturbazione atlantica che porteràproveniente da Nord che arriverà a interessare tutta la Penisola. Si tratta di una perturbazione che farà scendere la colonnina di mercurio anche di 10 gradi sotto la media del periodo e, in alcuni giorni, si raggiungeranno anche gli zero gradi. Latornerà sulle Alpi lombarde, le Dolomiti e l’arco alpino. Nonostante la ...

