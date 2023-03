Piogge e temporali, ma nel weekend torna il bel tempo (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centrale determinando un rapido peggioramento del tempo. Piogge e temporali che interesseranno prima il Nord Italia per poi spostarsi verso il Centro-Sud. Attesi forti venti nelle prossime ore e un calo delle temperature che entro domani porterà i valori anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano però per la seconda parte della settimana un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe tenerci compagnia almeno fino al weekend, quando una saccatura in transito potrebbe portare qualche disturbo specie al Nord. Previsioni meteo ... Leggi su agi (Di martedì 14 marzo 2023) AGI - Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una saccatura atlantica fa il suo ingresso sul Mediterraneo centrale determinando un rapido peggioramento delche interesseranno prima il Nord Italia per poi spostarsi verso il Centro-Sud. Attesi forti venti nelle prossime ore e un calo delle temperature che entro domani porterà i valori anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano però per la seconda parte della settimana un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo. Anticiclone che potrebbe tenerci compagnia almeno fino al, quando una saccatura in transito potrebbe portare qualche disturbo specie al Nord. Previsioni meteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Piogge e temporali, ma nel weekend torna il bel tempo - 3BMeteo : ?? #Perturbazione in transito su diverse regioni con #pioggia, #temporali, forte #vento e #neve. Ecco la situazione… - SimoneeVeS : METEO - PIOGGE, TEMPORALI E NEVICATE IN TRANSITO, POI DI NUOVO PRIMAVERA... - PLrivieradipon : RT @RegLiguria: Bollettino di vigilanza di @ARPALiguria: domani dal mattino piogge con intensità fino a moderata su Tigullio, Valli savones… - AllertApc : RT @ARPALiguria: #meteo #liguria Lun:coperto,deboli piogge in intensificazione sera. Mar:piogge e temporali,in esaurimento dal pomeriggio.… -