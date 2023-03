Pinocchio and Friends a Napoli: al via il tour dal 18 marzo (Di martedì 14 marzo 2023) Un progetto unico con tanti laboratori e attività creative, per immergersi nel magico universo della fiaba più amata e imparare giocando Napoli – In occasione della Festa del Papà (19/3) e della Giornata Mondiale del Legno (20/3), sbarca a Napoli il tour organizzato da Rainbow nei principali musei italiani. Un evento unico dedicato all’infanzia, per immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata, incontrare i protagonisti della serie e imparare giocando. Il tour partirà proprio da Napoli, con un doppio appuntamento a Città della Scienza, sabato 18 e domenica 19 marzo. I bambini potranno vivere un weekend indimenticabile e conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda. Tante ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 marzo 2023) Un progetto unico con tanti laboratori e attività creative, per immergersi nel magico universo della fiaba più amata e imparare giocando– In occasione della Festa del Papà (19/3) e della Giornata Mondiale del Legno (20/3), sbarca ailorganizzato da Rainbow nei principali musei italiani. Un evento unico dedicato all’infanzia, per immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata, incontrare i protagonisti della serie e imparare giocando. Ilpartirà proprio da, con un doppio appuntamento a Città della Scienza, sabato 18 e domenica 19. I bambini potranno vivere un weekend indimenticabile e conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda. Tante ...

