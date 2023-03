Pilota ha malore in volo verso l’America | l’aereo rientra a Malpensa

(Di martedì 14 marzo 2023)aereo. Nel pomeriggio di lunedì 13 marzo 2023 attimi di paura sulpartito dall’aeroporto di Milano(Varese) e diretto in America. L’Emirates 205 però è stato costretto are nel capoluogo lombardo dopo appena un’ora e mezza dal decollo a causa di undel. Le condizioni di salute del ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FantuzziF : #nessunacorrelazione ovviamente - occhio_notizie : Tragedia sfiorata su un volo diretto negli Stati Uniti, un pilota ha accusato un malore mentre durante un volo, l’a… - cmdilapi : RT @RSInews: Malore del pilota, aereo rientra a Malpensa - Un volo Emirates diretto a New York ha dovuto invertire la rotta sopra l'oceano… - rada_maja : RT @RSInews: Malore del pilota, aereo rientra a Malpensa - Un volo Emirates diretto a New York ha dovuto invertire la rotta sopra l'oceano… - RSInews : Malore del pilota, aereo rientra a Malpensa - Un volo Emirates diretto a New York ha dovuto invertire la rotta sopr… -

