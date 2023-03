Piero Chiambretti torna su Canale 5 con “La Tv dei 100 e Uno” (Di martedì 14 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo alle 21.20 su Canale 5 debutta il nuovo programma di Piero Chiambretti, La Tv dei 100 e Uno, uno show in cui i protagonisti sono 100 bambini tra i 6 e gli 11 anni che metteranno alla prova con le loro domande e le loro esibizioni gli ospiti vip. Nella prima puntata, Chiambretti avrà al suo fianco Paolo Bonolis e Michelle Hunziker, che dovranno rispondere senza filtri alle curiosità dei piccoli intervistatori. Il programma, che andrà in onda per tre puntate, promette di divertire, emozionare e sorprendere il pubblico con la spontaneità e l’ironia dei bambini. Piero Chiambretti è un comico, autore televisivo, conduttore televisivo, attore e regista italiano. Ha iniziato la sua carriera come disc-jockey e animatore turistico negli anni settanta, per poi passare alla ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 14 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo alle 21.20 su5 debutta il nuovo programma di, La Tv dei 100 e Uno, uno show in cui i protagonisti sono 100 bambini tra i 6 e gli 11 anni che metteranno alla prova con le loro domande e le loro esibizioni gli ospiti vip. Nella prima puntata,avrà al suo fianco Paolo Bonolis e Michelle Hunziker, che dovranno rispondere senza filtri alle curiosità dei piccoli intervistatori. Il programma, che andrà in onda per tre puntate, promette di divertire, emozionare e sorprendere il pubblico con la spontaneità e l’ironia dei bambini.è un comico, autore televisivo, conduttore televisivo, attore e regista italiano. Ha iniziato la sua carriera come disc-jockey e animatore turistico negli anni settanta, per poi passare alla ...

