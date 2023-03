Piano di Zona S2, Cava: risolto il caso del senza fissa dimora (Di martedì 14 marzo 2023) Il Piano di Zona S2 -ente Capofila Cava de’ Tirreni comunica che è attivo il numero verde 800933607, nell’ambito del Progetto Pon Inclusione AV1/2021 Pronto Intervento Sociale- PrInS, rivolto ai cittadini che si trovano in condizione di marginalità. In ragione del fatto che con una certa frequenza si presentano in città situazioni di emergenza legate a vagabondi e/o senzatetto, è stato già attivato il numero verde di cui si dà oggi la formale comunicazione anticipando la più ampia presentazione del Progetto che avverrà nei prossimi giorni nel corso di un’apposita conferenza stampa. Al numero verde rispondono gli operatori della Cooperativa sociale Girasole di Cava de’ Tirreni, cui sono stati affidati del Progetto PrIns, che ha predisposto in tal senso una struttura per la sistemazione temporanea di ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) IldiS2 -ente Capofilade’ Tirreni comunica che è attivo il numero verde 800933607, nell’ambito del Progetto Pon Inclusione AV1/2021 Pronto Intervento Sociale- PrInS, rivolto ai cittadini che si trovano in condizione di marginalità. In ragione del fatto che con una certa frequenza si presentano in città situazioni di emergenza legate a vagabondi e/otetto, è stato già attivato il numero verde di cui si dà oggi la formale comunicazione anticipando la più ampia presentazione del Progetto che avverrà nei prossimi giorni nel corso di un’apposita conferenza stampa. Al numero verde rispondono gli operatori della Cooperativa sociale Girasole dide’ Tirreni, cui sono stati affidati del Progetto PrIns, che ha predisposto in tal senso una struttura per la sistemazione temporanea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreD81 : @tim4uangie Come posso sapere se la mia ADSL è interessata al piano di dismissione? A me non interesserebbe molto l… - viperagentile9 : Usano anche il divieto di fumo pur di deviare l’attenzione dall’indagine sulla zona rossa - IMoresi : RT @UbaldoLorenzo: Lo capite che il problema non è stato tanto la zona rossa a Bergamo ma il mancato aggiornamento ed attuazione del piano… - albarello11con : @laura_maffi É stato scagionato di una indagine romana del 2021, non dall’inchiesta 2022 per zona rossa Bergamo, de… - gianniruj : RT @Sonia28620930: @zona_bianca Vergognoso!!! Si discute, giustamente, su un piano pandemico mai applicato e non si aggiunge che centinaia… -