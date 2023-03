Pianeta, Persone e Prosperità, l'impegno di Axpo Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Pianeta, Persone, Prosperità. E' la formula 'Axpo 3P' che si declina nelle attività portate avanti dall'azienda sul fronte della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e sociale e certificate nel nuovo Bilancio di Sostenibilità. In particolare, Axpo Italia, quarto operatore in Italia nel mercato libero dell'energia, fonda la propria strategia di sviluppo green su tre direttrici: potenziamento della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili attraverso i Ppa (Power Purchase Agreement), con un target di 16 TWh al 2025, cui si unisce la capacità di continuare a fornire le famiglie Italiane con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (Pianeta), bilanciamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) -. E' la formula '3P' che si declina nelle attività portate avanti dall'azienda sul fronte della transizione energetica, della sostenibilità ambientale e sociale e certificate nel nuovo Bilancio di Sostenibilità. In particolare,, quarto operatore innel mercato libero dell'energia, fonda la propria strategia di sviluppo green su tre direttrici: potenziamento della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili attraverso i Ppa (Power Purchase Agreement), con un target di 16 TWh al 2025, cui si unisce la capacità di continuare a fornire le famigliene con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (), bilanciamento del ...

