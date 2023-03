Pi day 2023: la festa del simbolo matematico (Di martedì 14 marzo 2023) Amato da matematici e appassionati, temuto dai “refrattari ai calcoli”, il pi greco è uno dei protagonisti principali del mondo matematico, oltre ad essere, probabilmente, uno dei numeri irrazionali più conosciuti al di fuori di tale dominio. Proprio oggi, 14 Marzo 2023, si festeggia il Pi Day la costante matematica, organizzando in tutto il mondo quiz e curiose competizioni culinarie. Le origini della festa e le attività celebrative Il primo festeggiamento della costante matematica pi greco (conosciuta anche come “costante di Archimede”) risale al 14 marzo del 1988: quel giorno il fisico statunitense Larry Shaw organizzò i primi festeggiamenti del Pi Day al museo di scienze Exploratorium di San Francisco. Solo nel 2009 la Camera dei Rappresentanti ha riconosciuto ufficialmente la ricorrenza. Photo Credits corriere.itLa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Amato da matematici e appassionati, temuto dai “refrattari ai calcoli”, il pi greco è uno dei protagonisti principali del mondo, oltre ad essere, probabilmente, uno dei numeri irrazionali più conosciuti al di fuori di tale dominio. Proprio oggi, 14 Marzo, si festeggia il Pi Day la costante matematica, organizzando in tutto il mondo quiz e curiose competizioni culinarie. Le origini dellae le attività celebrative Il primo festeggiamento della costante matematica pi greco (conosciuta anche come “costante di Archimede”) risale al 14 marzo del 1988: quel giorno il fisico statunitense Larry Shaw organizzò i primi festeggiamenti del Pi Day al museo di scienze Exploratorium di San Francisco. Solo nel 2009 la Camera dei Rappresentanti ha riconosciuto ufficialmente la ricorrenza. Photo Credits corriere.itLa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Torna il Pi greco Day, dal 2020 è la Giornata Internazionale della Matematica. Roberto Natalini (Iac-Cnr) quest’ann… - ItalyMFA : Per #IDD2023 la #Farnesina lancia il nuovo #Podcast 'Italian Design Day 2023', che celebra l'ingegno del design ita… - ItalyMFA : #IDD2023 | Italian Design Day “La qualità che illumina: l’energia del design per le persone e per l’ambiente”: la V… - GazzolaMabel : RT @italianarmyfam_: ?? Messagio da Jin: Marzo 2023 ?? “Ta-da! Ciao a tutti, qui Jin! Eccomi qui anche a marzo! Non ditemi che avete pianto… - Agenzia_Ansa : Tra numeri e fumetti, torna per il quarto anno il Pi Greco Day, la Giornata Internazionale della Matematica. #ANSA -