Phil Collins sta sempre peggio, è immobile: allarme per la leggenda dei Genesis (video) (Di martedì 14 marzo 2023) Le notizie sono allarmanti, Phil Collins peggiora. «Ormai è immobile» a causa della sua malattia. Lo ha rivelato all'Independent Mike Rutherford dei Genesis, parlando delle condizioni di salute dell'ex compagno di band di 72 anni. Rutherford ha detto che Collins si sta «si sta godendo il suo tempo a casa». La leggenda dei Genesis ha subito una lesione alla colonna vertebrale nel 2007 e negli ultimi anni ha lottato per esibirsi, salendo sul palco su una sedia a rotelle. L'ultimo concerto il 26 marzo 2022 a Londra, poi, si è dovuto ritirare. «Durante il tour aveva un ottimo umore», ha detto Rutherford. «Adesso sta bene a casa, si gode la vita, dopo aver lavorato duramente». Dopo il suo infortunio nel 2007, il batterista e frontman dei ...

