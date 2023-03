Phil Collins, la malattia peggiora. Mike Rutherford: “Ormai non si muove più” (Di martedì 14 marzo 2023) Era il 26 marzo del 2022 e dal palco della O2 Arena di Londra Phil Collins chiudeva il tour celebrativo dei Genesis annunciando il suo ritiro dalle scene, dopo 52 anni di successi. Un ritiro tanto doloroso quanto necessario, obbligato da una malattia che non ha concesso sconti e, come rivelato dal bassista ed ex compagno di band, Mike Rutherford, a poco meno di un anno di distanza dall’ultimo concerto ha portato Phil Collins a non riuscire più a muoversi. L’aggiornamento di Mike Rutherford in merito alla malattia che ha colpito Phil Collins non fa altro che aggiungere dispiacere a una situazione già di per sé dura per i milioni di fan sparsi per il mondo. ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 marzo 2023) Era il 26 marzo del 2022 e dal palco della O2 Arena di Londrachiudeva il tour celebrativo dei Genesis annunciando il suo ritiro dalle scene, dopo 52 anni di successi. Un ritiro tanto doloroso quanto necessario, obbligato da unache non ha concesso sconti e, come rivelato dal bassista ed ex compagno di band,, a poco meno di un anno di distanza dall’ultimo concerto ha portatoa non riuscire più arsi. L’aggiornamento diin merito allache ha colpitonon fa altro che aggiungere dispiacere a una situazione già di per sé dura per i milioni di fan sparsi per il mondo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Phil Collins è stato costretto a dire addio alla band e ai suoi fan a causa del progredire della sua malattia. Mike… - tiscalinews : Le condizioni di salute di #PhilCollins peggiorano. 'Ormai è immobile' a causa della sua malattia - SoloMilan68 : @AnnaMI_4 @fepini I Genesis ?????? Phil Collins e Peter Gabriel, mica pizza e fichi. - occhio_notizie : Phil Collins non sta bene e sta sempre peggio. L’ex batterista dei Genesis non sarebbe più in grado di muoversi e s… - mao59 : RT @SkyTG24: Phil Collins, la malattia peggiora. Mike Rutherford dei Genesis 'ormai è immobile' -