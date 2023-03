Phil Collins | la malattia peggiora Mike Rutherford | “Ormai non si muove più”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorazzaEfisia : RT @Valter14032653: @matitesbagliate? @emili31842148?? @vandina1954?? @untemaAlgiorno ??? @eli57912974 ?? Ed eccoci al venerdì ?? belli pimpa… - quelllesurprise : il mio altarino pronta ad accendere i ceri a phil collins per uscire dalla pandemia - brenalpha : RT @Valter14032653: @matitesbagliate? @emili31842148?? @vandina1954?? @untemaAlgiorno ??? @eli57912974 ?? Ed eccoci al venerdì ?? belli pimpa… - velocevolo : RT @Valter14032653: @matitesbagliate? @emili31842148?? @vandina1954?? @untemaAlgiorno ??? @eli57912974 ?? Ed eccoci al venerdì ?? belli pimpa… - MariaBorsotti : RT @Valter14032653: @matitesbagliate? @emili31842148?? @vandina1954?? @untemaAlgiorno ??? @eli57912974 ?? Ed eccoci al venerdì ?? belli pimpa… -

Nel corso degli anni grandi star del calibro di Lenny Kravitz,, Rolling Stones, Elton John ed Ennio Morricone si sono esibite nel suggestivo scenario del centro storico di Lucca e delle ...Un'autentica parata di superstar si è riunita per aiutarlo: Brian Eno,, Narada Michael Walden, Tony Levin, Barry Andrews, Peter Gabriel (che per l'occasione incide al pianoforte la più ...Si sono aggravate nell'ultimo periodo le condizioni di salute di: lo ha rivelato Mike Rutherford in un'intervista. Il bassista e ...

Phil Collins ormai è immobile, peggiorano le condizioni di salute del

Phil Collins peggiora. “Ormai è immobile” a causa della sua malattia. E’ quanto ha detto all’Independent Mike Rutherford dei Genesis parlando delle condizioni di salute dell’ex compagno di band di 72 ...A svelarlo è stato il fondatore dei Genesis Mike Rutherford che, intervistato dalla BBC, ha spiegato che ormai Phil ha sempre più difficoltà a muoversi.