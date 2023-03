Pfas in Veneto, il Gruppo Marzotto perde il ricorso al Tar: deve contribuire a bonificare il terreno da cui è partito l’inquinamento (Di martedì 14 marzo 2023) Alle origini dell’utilizzo industriale dei Pfas e del maxi-inquinamento causato dalla Miteni di Trissino, che interessa 3 province del Veneto e almeno 350 mila persone. Il luogo è costituito dalle scuderie di Villa Marzotto, che si trovano a qualche chilometro di distanza dalla fabbrica poi diventata tristemente famosa per l’utilizzo delle sostanze perfluoroalchiliche, che quando entrano nell’organismo (attraverso l’acqua) non vengono più smaltite. Era lì che i Marzotto insediarono la società Rimar, acronimo che sta per Ricerche Marzotto, ed è lì che negli anni Sessanta cominciarono le sperimentazioni per realizzare il primo tessuto antimacchia, grazie alle proprietà idrorepellenti dei Pfas. Poi la Rimar fu trasferita, diventando nel 1988 Miteni, dopo l’acquisto da parte di EniChem e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Alle origini dell’utilizzo industriale deie del maxi-inquinamento causato dalla Miteni di Trissino, che interessa 3 province dele almeno 350 mila persone. Il luogo è costituito dalle scuderie di Villa, che si trovano a qualche chilometro di distanza dalla fabbrica poi diventata tristemente famosa per l’utilizzo delle sostanze perfluoroalchiliche, che quando entrano nell’organismo (attraverso l’acqua) non vengono più smaltite. Era lì che iinsediarono la società Rimar, acronimo che sta per Ricerche, ed è lì che negli anni Sessanta cominciarono le sperimentazioni per realizzare il primo tessuto antimacchia, grazie alle proprietà idrorepellenti dei. Poi la Rimar fu trasferita, diventando nel 1988 Miteni, dopo l’acquisto da parte di EniChem e ...

