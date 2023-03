Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio: in netto calo a New York, ai minimi da dicembre: Quotazioni perdono il 4,6% a 71,33 dollari - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Aggiornamento - borse europee in netto rosso, Milano maglia nera: ????-3,8% ????-2,5% ????-2,6% ????-2,1% A Piazza Affari sul fond… - rus76396187 : RT @classcnbc: Aggiornamento - borse europee in netto rosso, Milano maglia nera: ????-3,8% ????-2,5% ????-2,6% ????-2,1% A Piazza Affari sul fond… - classcnbc : Aggiornamento - borse europee in netto rosso, Milano maglia nera: ????-3,8% ????-2,5% ????-2,6% ????-2,1% A Piazza Affari… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Borse europee, partenza in netto rosso ????-2,3% ????-1,9% ????-1,7% ????-1,5% Oggi focus sui dati sul mercato del lavoro Usa, i n… -

Ilchiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,6% a 71,33 dollari al barile, ai minimi dal 9 dicembre. . 14 marzo 2023Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,85%, scendendo fino a 73,42 dollari per barile. ... Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,95%); sulla stessa linea, inmiglioramento ......quindi un quadro di debolezza per ilche potrebbe spingersi anche al di sotto di area 70 dollari in casi estremi. Come si muoveranno le Borse Le Borse oggi hanno reagito dopo ilcalo ...

Petrolio: in netto calo a New York, ai minimi da dicembre - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,6% a 71,33 dollari al barile, ai minimi dal 9 dicembre. (ANSA).