Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pericolo scontri Napoli-Eintracht, Di Lorenzo ai tifosi: 'Possiamo scrivere la storia, non accettate provocazioni':… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Pericolo scontri Napoli-Eintracht, attesi 8mila tifosi: “Verremo a fare i padroni a casa vostra” - infoitsport : Pericolo scontri Napoli-Eintracht, attesi 8mila tifosi: “Verremo a fare i padroni a casa vostra” - Spazio_Napoli : Pericolo scontri Napoli-Eintracht, attesi 8mila tifosi: “Verremo a fare i padroni a casa vostra”… - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli-Eintracht, divieto di trasferta deciso a causa del pericolo di un regolamento dei conti dopo gli scont… -

Le parole di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, sulla sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha parlato a Il Mattino deltra i tifosi. PAROLE - "Dobbiamo cercare di preservare quella che deve essere una festa. Infatti il problema non è lo stadio ma la città. Perché ...Ma innon sono solo gli stanziamenti di liquidità per sostenere i programmi e il personale,...si sono tenuti anche all'interno del Parlamento, fra parlamentari di maggioranza e di ...... cioè sui rischi ditra le due tifoserie dopo gli incidenti che si erano verificati in ...neppure la possibilità di concentrare l'inibitoria su più immediate e identificate fonti di'. ...

Pericolo scontri Napoli-Eintracht, Di Lorenzo ai tifosi: 'Possiamo ... Calciomercato.com

Le parole di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, sulla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha parlato a Il Mattino del pericolo scontri tra i ...L'edizione odierna de Il Mattino, ricostruisce i fattoi di ieri, che hanno portato al definitivo divieto di trasferta per i tifosi del Francoforte. Di seguito quanto riportato. "La contromossa è arriv ...