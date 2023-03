Perché Retegui può essere convocato nell'Italia (Di martedì 14 marzo 2023) Mateo Retegui è la novità di Roberto Mancini per le gare con Inghilterra e Malta. L'attaccante classe '99 gioca in Argentina... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 marzo 2023) Mateoè la novità di Roberto Mancini per le gare con Inghilterra e Malta. L'attaccante classe '99 gioca in Argentina...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... G_Cobianchi : @Grande__Jack80 Grifo è uscito in un momento in cui in quel ruolo c’erano inamovibili (Insigne/Berardi) e poi è esp… - cmdotcom : Perché #Retegui può essere convocato nell'#Italia - Yuma01875048 : @IlLaghi @AndreaPropato Credo che retegui sia la scelta più giusta da fare, a maggior ragione se sceglie la naziona… - eddiehappy69 : Perché non c'è ancora un long form dell' @lUltimoUomo su Mateo #Retegui e Bruno #Zapelli? - G_Cobianchi : @Drezzimovic @GreenMidnight1 @M4rkPhilips @GreenMidnight1 ti dò ragione, infatti penso che il ragionamento su un no… -

Mancini: "Il Napoli merita questa classifica, in attacco è fortissimo" Anche se all'inizio possono fare degli errori, in breve tempo diventano giocatori importanti, perché hanno qualità. Retegui Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca ... Tentazione Mancini: contro l'Inghilterra subito la 9 dell'Italia a Retegui Un italoargentino centravanti dell'Italia contro l'Inghilterra: la suggestione potrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a Napoli. Perché la tentazione Mateo Retegui può diventare necessità, per Roberto Mancini. L'emergenza in attacco - soprattutto al centro dell'attacco della Nazionale - è nota: il c.t. è sospeso in attesa di ... Il gran gol di Giuliano Simeone contro il Leganés Nulla di scandaloso, in fondo Retegui è nato a San Fernando " nella provincia di Buenos Aires " ma ... anche perché il Saragozza non vinceva dal 5 febbraio e lo stesso Simeone era reduce da un periodo ... Anche se all'inizio possono fare degli errori, in breve tempo diventano giocatori importanti,hanno qualità.Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca ...Un italoargentino centravanti dell'Italia contro l'Inghilterra: la suggestione potrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a Napoli.la tentazione Mateopuò diventare necessità, per Roberto Mancini. L'emergenza in attacco - soprattutto al centro dell'attacco della Nazionale - è nota: il c.t. è sospeso in attesa di ...Nulla di scandaloso, in fondoè nato a San Fernando " nella provincia di Buenos Aires " ma ... ancheil Saragozza non vinceva dal 5 febbraio e lo stesso Simeone era reduce da un periodo ... Mateo Retegui, chi è il calciatore del Tigre che potrebbe essere convocato dall'Italia Sky Sport