Perché il Pd può fare comizi a scuola?, case green e l' ex sardina : quindi, oggi... (Di martedì 14 marzo 2023) Io ancora leggevo Topolino (a pensarci bene li leggo ancora) e queste hanno già squartato una bambina. Assurdo. - Le Ong sono tornate all'attacco dell'Italia e della Guardia Costiera. Lo facevano ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Io ancora leggevo Topolino (a pensarci bene li leggo ancora) e queste hanno già squartato una bambina. Assurdo. - Le Ong sono tornate all'attacco dell'Italia e della Guardia Costiera. Lo facevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Luciano, De Benedetti lo sa molto bene. Perché credi che abbia la residenza in Svizzera? perché così può pagare la… - fattoquotidiano : La convergenza tra #ForzaItalia e #M5s può mettere in difficoltà il governo: ecco perché @lucadecarolis… - NicolaMorra63 : Si può fare tanto anche come piccole gocce, perché il mare è tante piccole gocce insieme. Il 7 prossimo, sia all'un… - RknQa : Stefan de Vrij entra in campo perché Alessandro Bastoni semplicemente non può più continuare dopo essersi infortunato. #PortoInter 0-0 #UCL - Gioia47586866 : RT @Lorenzo19692: non ci siamo cercati ci siamo semplicemente riconosciuti noi una pazzia che vale più di tutte le ragioni più della co… -