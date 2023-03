Perché il 14 marzo è il Pi Greco Day?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caritas_milano : 'Incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia. Preghiamo sempre… - JamesLucasIT : 'Diffidate delle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite.' Il 7 marzo del 1… - HSkelsen : Sono state annunciate nuove proteste oggi alle 19:00 a #Tbilisi. Gli organizzatori chiedono maggiore chiarezza sul… - pietro_976 : RT @Vitality1978: Ti voglio bene perché sei entrato nella mia vita più dell'aria nei miei polmoni, più del sangue nelle mie ven… - ISannita : RT @Vitality1978: Ti voglio bene perché sei entrato nella mia vita più dell'aria nei miei polmoni, più del sangue nelle mie ven… -

'Dopo dei controlli ospedalieri - racconta la madre - a2020 abbiamo fissato un esame ... L'ho fatto per noi e al tempo stesso per altri genitori,mi sono resa conto che nel momento in cui ...Certo è che i rendimenti dei titoli di stato sono crollatigli investitori puntano su una ...il punto della situazione in vista del consiglio europeo previsto a Bruxelles per il 23 e 24e ...I comuni sono nell'insieme diminuiti di poche decine,superano ancora i 7.900. Adesso ... Stralcio nei comuni entroLe deliberazioni degli enti locali in materia di definizione agevolata e ...