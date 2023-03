"Perbacco, questi...". Bersani perde il controllo: insulti a Salvini e Meloni | Video (Di martedì 14 marzo 2023) Anche Pier Luigi Bersani non si sottrae al rito del commento sul "karaoke" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, l'ex segretario del Pd ascolta le riflessioni con una serie di "mmhm" ed "eh...", esprimendo già il proprio disgusto per la festa di compleanno del leader leghista, a cui venerdì sera hanno partecipato svariati membri del governo e del centrodestra. La sinistra ha accusato il leader della Lega e la premier di "insensibilità", per aver cantato mentre a Cutro si contano ancora i migranti morti nel naufragio di più di due settimane fa, criticando anche la scelta di cantare La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè il cui testo farebbe riferimento a un annegamento (dettaglio, questo, filologicamente sbagliato). "Come dice Nicola Porro, mica è reato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Anche Pier Luiginon si sottrae al rito del commento sul "karaoke" di Matteoe Giorgia. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, l'ex segretario del Pd ascolta le riflessioni con una serie di "mmhm" ed "eh...", esprimendo già il proprio disgusto per la festa di compleanno del leader leghista, a cui venerdì sera hanno partecipato svariati membri del governo e del centrodestra. La sinistra ha accusato il leader della Lega e la premier di "insensibilità", per aver cantato mentre a Cutro si contano ancora i migranti morti nel naufragio di più di due settimane fa, criticando anche la scelta di cantare La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè il cui testo farebbe riferimento a un annegamento (dettaglio, questo, filologicamente sbagliato). "Come dice Nicola Porro, mica è reato ...

