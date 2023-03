Per togliere la protezione da un PDF e sbloccare la password (Di martedì 14 marzo 2023) I file PDF possono essere protetti con una password con qualsiasi programma di creazione dei file, così da poter inviare documenti riservati in modo che non possano essere letti da persone non autorizzate. In realtà la protezione dei file PDF spesso è molto debole e può essere rimossa con alcuni strumenti dedicati e semplici da utilizzare. Con alcuni programmi, poi, si può anche provare a rimuovere la protezione anche se non si conosce la password, anche se non sempre può funzionare (dipende tutto dal tipo di crittografia usato per la protezione). Nella seguente guida abbiamo raccolto tutti i metodi più efficaci per togliere la protezione da un PDF sia se conosciamo la password di accesso sia se non conosciamo la password, così da ... Leggi su navigaweb (Di martedì 14 marzo 2023) I file PDF possono essere protetti con unacon qualsiasi programma di creazione dei file, così da poter inviare documenti riservati in modo che non possano essere letti da persone non autorizzate. In realtà ladei file PDF spesso è molto debole e può essere rimossa con alcuni strumenti dedicati e semplici da utilizzare. Con alcuni programmi, poi, si può anche provare a rimuovere laanche se non si conosce la, anche se non sempre può funzionare (dipende tutto dal tipo di crittografia usato per la). Nella seguente guida abbiamo raccolto tutti i metodi più efficaci perlada un PDF sia se conosciamo ladi accesso sia se non conosciamo la, così da ...

