Per l'Europa dell'Est la cortina di ferro non è mai caduta, si è soltanto spostata (Di martedì 14 marzo 2023) Da qualsiasi parte si guardi la storia dell'Europa, la Polonia e? sempre presente, ed e? stata costantemente un centro di sofferenza e di indomabile resistenza. Per capire la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, e? il caso di guardare con attenzione a quello che e? accaduto in Polonia nel 1939: e? un copione con altri personaggi, ma che si ripete, e se l'attacco congiunto di Hitler e Stalin contro Varsavia ricorda quello, iniziato il 24 febbraio 2022, di Mosca contro Kiev e? perché le cose in comune non sono poche. La campagna di Hitler contro la Polonia era iniziata rivendicando la protezione dei cittadini tedeschi rimasti, dopo la Prima guerra mondiale, sotto le autorità polacche, soprattutto di quanti vivevano a Danzica, citta? libera ma sotto la giurisdizione del ministero degli Esteri di Varsavia. L'invasione del paese fu preceduta da una delle prime ...

