Pensioni | tutte le ipotesi valutate dal Governo

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 marzo 2023)news. Ilè al lavoro per una manovra sulle. È stato uno dei cavalli di battaglia del centrodestra in campagna elettorale e adesso sono chiamati a dare una risposta agli italiani. La Meloni sta valutando diverse, ma ecco alla fine quale potrebbe prevalere. (Continua…) Leggi anche:, via con 7 anni d’anticipo: a chi spetta, come funziona, le ultime news dalIlMeloni è al lavoro per apportare modifiche decisive alla riforma delle. È stato uno dei cavalli di battaglia del centrodestra in campagna elettorale e adesso il popolo si aspetta una risposta. Ilha al vaglio diverse. Innanzitutto Quota 41, ...