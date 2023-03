Pensioni | Quota 103 | verrà prorogata? Governo posticipa Quota 41

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 14 marzo 2023): uno dei dossier fondamentali all’attenzione delMeloni in vista della prossima Finanziaria. Nel Def che potrebbe arrivare già ad aprile bisognerà affrontare il nodo103: non improbabile una proroga per la modalità di uscita dal lavoro anticipata. Nel frattempo, si allungano i tempi per quanto riguarda l’introduzione di41: bisognerà aspettare la seconda metà della legislatura secondo le prime anticipazioni.: quello della Riforma previdenziale è uno dei dossier più importanti per ilMeloni, tuttavia, la lunga serie di tavoli aperti con l’Ue potrebbe portare a grossi ritardi sul programma dell’esecutivo. Nonostante il rallentamento, la prossima Legge di Bilancio – su cui il ...