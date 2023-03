Pensioni | Quota 103 | verrà prorogata? Governo posticipa Quota 41

(Di martedì 14 marzo 2023): uno dei dossier fondamentali all’attenzione delMeloni in vista della prossima Finanziaria. Nel Def che potrebbe arrivare già ad aprile bisognerà affrontare il nodo103: non improbabile una proroga per la modalità di uscita dal lavoro anticipata. Nel frattempo, si allungano i tempi per quanto riguarda l’introduzione di41: bisognerà aspettare la seconda metà della legislatura secondo le prime anticipazioni.: quello della Riforma previdenziale è uno dei dossier più importanti per ilMeloni, tuttavia, la lunga serie di tavoli aperti con l’Ue potrebbe portare a grossi ritardi sul programma dell’esecutivo. Nonostante il rallentamento, la prossima Legge di Bilancio – su cui il ...

... il datore di lavoro che sceglie di contribuire al versamento mensile, può versare la suanei ... Purtroppo ciò che emerge è che le futuresaranno intorno ad un valore del 60 o 70% dell'...Tuttavia, questo non significa che nella legge di Bilancio 2024 non ci saranno novità sul fronte. E secondo le ultime indiscrezioni, tra la proroga di103 e le modifiche a Opzione ...Il comma successivo della legge coordina la disciplina della pensione "100" in materia di ... Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondolavoratori dello spettacolo, di cui all'...

Riforma pensioni, possibile proroga per Quota 103. Le altre idee al vaglio del governo Sky Tg24

Pensioni, possibile estensione della platea degli usuranti con la legge di Bilancio 2024. Portalettere e non solo: chi potrebbe smettere di lavorare a poco più di 61 anni.Ecco le pensioni per chi è nato tra il 1959 e il 1961 anche nel 2023 e senza riforma con le misure oggi in vigore.