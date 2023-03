Pensioni: priorità a previdenza integrativa e lavori usuranti. Tempi lunghi per Quota 41 (Di martedì 14 marzo 2023) Lo stato di salute non proprio brillante dei conti previdenziali e i vincoli posti dalla Ue, con cui il governo ha già avviato la trattativa sulla revisione del Patto di stabilità e sui correttivi al Pnrr, sembrano rallentare la tabella di marcia della riforma previdenziale Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 marzo 2023) Lo stato di salute non proprio brillante dei conti previdenziali e i vincoli posti dalla Ue, con cui il governo ha già avviato la trattativa sulla revisione del Patto di stabilità e sui correttivi al Pnrr, sembrano rallentare la tabella di marcia della riforma previdenziale

Pensioni: priorità a previdenza integrativa e lavori usuranti. Tempi lunghi per Quota 41 Lo stato di salute non proprio brillante dei conti previdenziali e i vincoli posti dalla Ue, con cui il governo ha già avviato la trattativa sulla revisione del Patto di stabilità e sui correttivi al ...