Pensioni, "Opzione donna": arrivano le istruzioni dell'Inps. Ecco cosa bisogna sapere (Di martedì 14 marzo 2023) L'Inps ha reso noto le istruzioni per accedere alla pensione anticipata cosiddetta "Opzione donna", prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022). Possono esercitare l'Opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni. Opzione donna, le condizioni per presentare la domanda Devono trovarsi – alla data di presentazione della domanda – in una delle seguenti condizioni: LEGGI ANCHE Pensioni, da "quota 102" a "Opzione donna": così sarà possibile lasciare il lavoro nel 2023 Pensioni, anche la Corte dei conti boccia la Fornero: la sua legge irrigidisce il nostro sistema previdenziale a) assistano da almeno sei ...

