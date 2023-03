Pensioni, Opzione Donna 2023: requisiti, come fare domanda, istruzioni Inps (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Inps rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. “Opzione Donna”, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022), specificando i requisiti richiesti. Possono esercitare l’Opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della domanda – in una delle seguenti condizioni: a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – L’rende note leper accedere alla pensione anticipata c.d. “”, prevista dalla legge di Bilancio(L.197/2022), specificando irichiesti. Possono esercitare l’le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della– in una delle seguenti condizioni: a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap ...

