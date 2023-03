Pensioni | il governo vuole prorogare quota 103 senza riforma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - BZanzani : - mariarossi9309 : RT @Tinca60roberta: IL ?? CIRCO È APERTO VERGOGNATEVI! @MEF_GOV @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @GruppoFICamera @GruppoFISenato @Palazzo_Ch… - BindaBeschi : RT @Tinca60roberta: IL ?? CIRCO È APERTO VERGOGNATEVI! @MEF_GOV @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @GruppoFICamera @GruppoFISenato @Palazzo_Ch… - BindaBeschi : RT @BettaninManuela: Pensioni, riforma in stallo: verso la proroga di 'Quota 103' ecco a voi il governo ?@GiorgiaMeloni? #opzionedonna htt… -

I programmi della Troika riguardarono le, poi i lavoratori pubblici, poi la spesa sociale ... ma un loro aggravio; tanto che più volte Mario Monti, durante ilDraghi, ha preso ...Anche perché è troppo presto per valutare come potrebbero cambiare ledal 2024 in poi. Una cosa è certa, però: la spesa aumenta, il debito pubblico anche e i soldi scarseggiano. Quota 103 ......una interpretazione della normativa alquanto discutibile ha sancito che l'imposta sulleva ...sammarinesi è toccata ai pensionati ex frontalieri del Ponente ligure per i quali il...

Riforma pensioni, possibile proroga per Quota 103. Le altre idee al vaglio del governo Sky Tg24

Firenze, 14 marzo 2023 – Possono andare in pensione anticipata le donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di 60 ..."La vera colpa dei greci fu quella di essere l’anello più debole della catena e di avere anche velleità di rispetto della democrazia..." - dal blog Sostenitore ...