Pensione Quota 103: come funziona, chiarimenti Inps. La guida completa (Di martedì 14 marzo 2023) Pensione Quota 103, come funziona? La Circolare Inps del 10 marzo 2023 numero 27 ha fornito i chiarimenti necessari per l'accesso alla Pensione anticipata flessibile con Quota 103 al raggiungimento, entro il prossimo 31 dicembre, di un doppio requisito in termini di età anagrafica ed anzianità contributiva.La prestazione è stata introdotta dall'ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi 283 e 284, Legge 29 dicembre 2022 numero 197) con l'obiettivo di accompagnare i contribuenti sino al conseguimento del diritto alla Pensione di vecchiaia. Già negli anni precedenti abbiamo conosciuto le prestazioni Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) per il biennio ...

