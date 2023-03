Pensionata 67enne salva un pitbull dalla strada | il cane la aggredisce e la uccide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Anne Shields, 67 anni, britannica, è deceduta in seguito a delle ferite gravissime alla testa e al braccio dopo che il suo pittbull l’ha improvvisamente aggredita nella sua casa di Macastre, una comunità autonoma vicino Valencia. Aveva accolto la cucciola 20 anni prima, nel 2002, e se ne era subito innamorata. Dopo aver cercato invano di trovargli una famiglia, la donna aveva deciso di tenere ‘Choccy’, così aveva chiamato la, con sé. “Mi disse che tutti i centri di accoglienza erano pieni – ha dichiarato la figlia al Sun – mamma era una grande amante degli animali. L’aveva trovata in, era unrandagio e sembrava affamato, non sopportava l’idea di rimettercela”. La donna perse il marito un anno e mezzo dopo l’adozione del cucciolo, restando sola in casa con la sua amata cagnolona, vivendo insieme da allora. Nessuno ...