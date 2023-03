Pellezzano, al via le operazioni di pulizia dell’alveo del fiume Irno (Di martedì 14 marzo 2023) Il Primo Cittadino di Pellezzano, Francesco Morra, comunica che da questa mattina, martedì 14 marzo, sono iniziate le operazioni per la pulizia dell’alveo del fiume Irno, nel tratto che attraversa il Comune di Pellezzano: grazie agli operai della SMA ed alla collaborazione della Protezione Civile Samta Maria delle Grazie, ripristiniamo le condizioni di sicurezza per tanti nostri concittadini. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) Il Primo Cittadino di, Francesco Morra, comunica che da questa mattina, martedì 14 marzo, sono iniziate leper ladel, nel tratto che attraversa il Comune di: grazie agli operai della SMA ed alla collaborazione della Protezione Civile Samta Maria delle Grazie, ripristiniamo le condizioni di sicurezza per tanti nostri concittadini. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenPolitica : PELLEZZANO. AL VIA LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELLE SPONDE DEL FIUME IRNO - inforcampania : PELLEZZANO - ALLO CHARLOT L’OMAGGIO A MIA MARTINI: VENERDI' 10 MARZO UN MONOLOGO MUSICALE CON MARCO MORANDI E CLAUD… - PupiaTv : RT @PupiaTv: Pellezzano (SA) - Iniziati questa mattina i lavori per l'allargamento di Via Nofilo (06.13.23) - PupiaTv : Pellezzano (SA) - Iniziati questa mattina i lavori per l'allargamento di Via Nofilo (06.13.23)… -