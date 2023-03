Pd: Sereni, 'in tanti vogliono partecipare a rigenerazione partito' (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Aria di primavera”. Così Marina Sereni sintetizza a Radio Immagina, la web radio dem, l'esito dell'Assemblea nazionale Pd che ha proclamato Elly Schlein segretaria del partito. “Cacicchi e capibastone? Penso che si riferisse ad alcuni comportamenti irregolari nella fase congressuale, in particolare a un fenomeno, non nuovo purtroppo, che come membro della commissione, ho conosciuto bene, quello di qualche rigonfiamento in alcune aree, non solo ma prevalentemente al sud, delle tessere. Questo è un veleno nella vita interna di un partito. In ogni caso, mi pare chiaro, come dimostrano le prime mosse della segretaria, che non ci sono capicorrente che danno gli ordini”. Nel frattempo “il tesseramento spontaneo, non gonfiato, vola, un segnale che si era già capito dalle lunghe file alle primarie, dalle tante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Aria di primavera”. Così Marinasintetizza a Radio Immagina, la web radio dem, l'esito dell'Assemblea nazionale Pd che ha proclamato Elly Schlein segretaria del. “Cacicchi e capibastone? Penso che si riferisse ad alcuni comportamenti irregolari nella fase congressuale, in particolare a un fenomeno, non nuovo purtroppo, che come membro della commissione, ho conosciuto bene, quello di qualche rigonfiamento in alcune aree, non solo ma prevalentemente al sud, delle tessere. Questo è un veleno nella vita interna di un. In ogni caso, mi pare chiaro, come dimostrano le prime mosse della segretaria, che non ci sono capicorrente che danno gli ordini”. Nel frattempo “il tesseramento spontaneo, non gonfiato, vola, un segnale che si era già capito dalle lunghe file alle primarie, dalle tante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blu09765054 : @DonDieg83214300 Anche per te Antonella una lieta serata e tanti sogni sereni. A domani ??????? - MicheleFesta85 : Sono molto felice che tanti di voi sono sereni e stanno bene...e come se sapessero che c'è qualcuno che li protegge… - PianetaLecce : Strefezza: 'Oggi ho preso tanti calci. I gol? Dobbiamo essere sereni, arriveranno' - danielesntn : @ChiodiDonatella Mi 'rode il culo' che tanti come Donatella vivono sereni e tranquilli perché la sinistra ha perso… - MariaLocascio10 : RT @MeryJan57889805: Posso dire che quando sono insieme, in vacanza, rilassati e felici ci hanno sempre dedicato tanti contenuti? Probabilm… -