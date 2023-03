Pd, la linea di Schlein: il partito è mio e lo gestisco io La musica a Sx è cambiata, addio capibastone e cacicchi (Di martedì 14 marzo 2023) Con l’incoronazione di Elly Schlein, il nuovo Pd ha preso il largo. E la rotta sembra essere assai chiara: il partito è mio e lo gestisco da me! Un messaggio chiaro soprattutto per coloro che, da capibastone o, più elegantemente da capicorrente, hanno prima fatto carte per la sua elezione e poi, d’un botto, si sono visti scaricati e, oltraggio nell’oltraggio, persino rinnegati: “Abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vedere capibastone e cacicchi vari”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 14 marzo 2023) Con l’incoronazione di Elly, il nuovo Pd ha preso il largo. E la rotta sembra essere assai chiara: ilè mio e loda me! Un messaggio chiaro soprattutto per coloro che, dao, più elegantemente da capicorrente, hanno prima fatto carte per la sua elezione e poi, d’un botto, si sono visti scaricati e, oltraggio nell’oltraggio, persino rinnegati: “Abbiamo dei mali da estirpare, non vogliamo più vederevari”. Segui su affaritaliani.it

