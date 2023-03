Pd | incontro tra Furfaro e realtà sociali | ' governo si accanisce su più deboli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Oggi alla Camera Marco, capogruppo Pd in commissione Affari, ha incontrato la Rete dei numeri pari e l'Unione Inquilini,nazionali che si occupano di fragilità e diritto alla casa. La delegazione composta da Walter De Cesaris (presidente di Unione Inquilini), Massimo Pasquini (direttore Ufficio Studi di Unione Inquilini) e Elisa Sermarini (Rete dei numeri pari), ha lanciato un allarme rispetto alla scelta deldi non rifinanziare il fondo affitti e il fondo contro la morosità incolpevole". Si legge in una nota del gruppo Pd. "Un fondo rivolto alle famiglie sotto sfratto che ha consentito nei due anni più duri della crisi pandemica, di evitare che migliaia di persone perdessero il diritto all'abitare. Famiglie, persone in carne e ossa, ...