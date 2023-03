Pd | De Biase | ' Cacicchi? Schlein credo di riferisse a distorsioni su tessere come a Caserta'

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Franceschini non ha bisogno di essere convinto, ci siamo trovati sullo stesso terreno, magari al prossimo congresso saremo su fronti contrapposti". Così la deputata Pd, Michela Di, intervenendo a Otto e mezzo su La7 quando Lilli Gruber le ha chiesto se ha dovuto convincere Dario Franceschini ad appoggiare la neosegretaria. "Ellyha fatto bene a puntare il dito controe capibastone -continua Di- ma penso sia quelleche abbiamo visto ultimamente,. Le correnti all'interno dei grandi partiti sempre esistite".

E così iescono dalla porta del Pd e rientrano dalla finestra. In Direzione la parte del ... Lui, Dario, - prosegue il Corriere - è membro di diritto, sua moglie Michela Diè stata invece ...Una guerra dichiarata "ae capibastone", dice Schlein, che ha fretta di liberarsi di una ... Marina Sereni, e non la moglie dell'ex ministro Michela De, troppo influente nel Lazio per i ...Dovrà rimanere legata all'immortale Dario Franceschini e a Michela Di, la quale è sua moglie ... Schlein si libererà daiCi riuscì Bettino Craxi, ma era un ben altro leader Schlein e i ...

Pd: De Biase, 'Cacicchi Schlein credo di riferisse a distorsioni su ... Civonline

Così la deputata Pd, Michela Di Biase, intervenendo a Otto e mezzo su La7 quando Lilli Gruber le ha chiesto se ha dovuto convincere Dario Franceschini ad appoggiare la neosegretaria. “Elly Schlein ha ...Così la deputata PD Michela Di Biase intervenendo a Otto e mezzo su La7. “Non parliamo solamente di migranti economici, quelli di cui si occupa il decreto flussi, così come la Bossi-Fini. Oggi abbiamo ...