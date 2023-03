Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : PD, CRISTALLO: CACICCHI? DE LUCA POTREBBE ESSERLO, CON SCHLEIN CI CHIAMIAMO ... - -

...tessera Pd come le ex Sardine Mattia Santori e Jasmine. Ma tra i 176 componenti della nuova Direzione c'è un bel pezzo del partito che Schlein ha in testa. Al netto di eventuali '' ...I nomi noti , certo, i rientri da Articolo 1 e i volti arrivati da 'sinistra' come Mattia Santori e Jasmine. Ma tra '' e 'sempiterni', ma tra i 175 della nuova Direzione nazionale del Pd c'è una lunga lista di 'targate' e 'targati' Elly Schlein . Volti che, nell'idea della neo - ......Pd come le ex Sardine Mattia Santori e Jasmine. Ma tra i 176 componenti della nuova Direzione c'è un bel pezzo del partito che la Schlein ha in testa. Al netto di eventuali '' e '...

PD, CRISTALLO: CACICCHI DE LUCA POTREBBE ESSERLO ... Agenparl

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Elly Schlein ha parlato di ‘cacicchi’ nel Pd, intendendo probabilmente ... la nuova membra della Direzione Pd Jasmine Cristallo, intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio ...I nomi noti, certo, i rientri da Articolo 1 e i volti arrivati da “sinistra” come Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Ma tra “cacicchi” e “sempiterni”, ma tra i 175 della nuova Direzione nazionale del ...