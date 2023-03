Pd | Bonaccini “Mio dovere dare una mano a Schlein”

(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo una segretaria, si chiama Elly, hanno deciso gli elettori. Credo però che anche per il largo consenso che ho ricevuto – maggioritario tra gli iscritti, poco meno del 50% tra gli elettori – ho la responsabilità e il, credo e spero inisieme a tutti quelli che mi hanno votato, diunaalla neo segretaria, di togliere le magliete dei tifosi delle primarie indossare l'unica maglietta che oggi dobbiamo indossare che è quella del Pd perchè gli avversari stano a destra, non dentro di noi”. Così Stefano, presidente del Pd ospite a Di Martedì su La7. “Io, come credo tanti nostri elettori, ho sofferto in questi anni per le troppe divisioni interne al Pd, mentre noi dobbiamo lavorare insieme e io mi auguro che sapremo ...

molto schematicamente, sono emerse nelle poche esternazioni in materia di Schlein e Stefano

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Io non voglio ironizzare sul karaoke ma se diventi premier o ministro c'è anche una misura e si chiama umanità". Così Stefano Bonaccini a Di Martedì su La7.