Pavia, cerca di salire sul bus senza biglietto e accoltella l'autista (Di martedì 14 marzo 2023) commenta A Pavia un uomo ha cercato di salire su un bus senza pagare il biglietto. L'autista l'ha bloccato e lui, a quel punto, ha estratto un coltello ferendo alle gambe il dipendente di Autoguidovie,...

