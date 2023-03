Pattinaggio artistico, Mondiali 2023: Conti-Macii, un sogno chiamato medaglia. Gli azzurri a caccia del bronzo (Di martedì 14 marzo 2023) Sognare si può, anzi. Sognare si deve. Si ritroveranno in una situazione non certamente banale Sara Conti-Niccolò Macii, coppia della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico che sarà impegnata la prossima settimana a Saitama, città giapponese sede dei Campionati Mondiali 2023. Gli azzurri infatti debutteranno ufficialmente nella rassegna iridata da Campioni d’Europa in carica, un lusso concesso a pochi atleti al di fuori della Russia, andando ufficialmente a caccia del gradino più passo del podio, medaglia che metterebbe la ciliegina sulla torta a una stagione di altissimo profilo. Un obiettivo fattibile ma, allo stesso tempo, molto complicato. Tagliando fuori dalla partita i giapponesi Riku Miura-Ryuici Kihara e gli statunitensi ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Sognare si può, anzi. Sognare si deve. Si ritroveranno in una situazione non certamente banale Sara-Niccolò, coppia della Nazionale italiana diche sarà impegnata la prossima settimana a Saitama, città giapponese sede dei Campionati. Gliinfatti debutteranno ufficialmente nella rassegna iridata da Campioni d’Europa in carica, un lusso concesso a pochi atleti al di fuori della Russia, andando ufficialmente adel gradino più passo del podio,che metterebbe la ciliegina sulla torta a una stagione di altissimo profilo. Un obiettivo fattibile ma, allo stesso tempo, molto complicato. Tagliando fuori dalla partita i giapponesi Riku Miura-Ryuici Kihara e gli statunitensi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaralessi : RT @SbRockout: Qui di seguito i #pittogrammi che Yusaku Kamekura aveva disegnato a Tokyo '64 per Nuoto e Pattinaggio Artistico... #cosacent… - SbRockout : Qui di seguito i #pittogrammi che Yusaku Kamekura aveva disegnato a Tokyo '64 per Nuoto e Pattinaggio Artistico...… - TV7Benevento : La “Rete Sociale” ricorre al Tar contro la ASL. Il “perché” in questa LETTERA APERTA al Direttore Generale -… - Artificialkid94 : @chestnut974 @Il_Barbagianni_ Meno spettacolare? Ma cambia sport e guarda pattinaggio artistico buffone - Mynkulo : Ho una leggerissima voglia di fare pattinaggio artistico sul ghiaccio -