Pato Aguilera | i maiali conciliatori e Luca Carboni | campione in campo e nella vita

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 marzo 2023) Tifo Genoa, e non è una notizia. Non lo è perché non credo che il fatto che io tifi Genoa interessi qualcuno che non rientri nel mio giro di conoscenze personali, e non lo è perché, in realtà, ho già parlato di questa faccenda centinaia di volte, in articoli e libri, del tutto incurante del fatto che il mio tifare Genoa non sia una notizia in sé. Del resto non faccio il giornalista, né il cronista, le notizie non sono parte del mio interesse e il divulgarle non fa parte del mio lavoro, quindi sì, tifo Genoa, e ne sto parlando anche ora ben conscio che non sia una notizia. Tifo Genoa per faccende relative a due questioni che in qualche modo hanno a che fare col motivo per cui siamo qui, io a scrivere queste parole sul mio PC, su un foglio word che via via si va riempiendo di caratteri neri su fondo giallo, e voi a leggerle, quando ormai il foglio word è stato salvato e chiuso, ...