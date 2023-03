Pasqua 2023: le mete perfette per una vacanza all'insegna del relax (Di martedì 14 marzo 2023) Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono di passare il periodo di Pasqua lontano da casa. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata) l’aria di primavera avrebbe portato a una fioritura delle prenotazione, trainate dalla voglia di concedersi un momento di relax tutto per sé. Per dare una panoramica del fenomeno, basti pensare che per il long weekend di Pasqua le prenotazioni sono aumentate del 23% rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022 e anche un ponte meno noto come quello del 25 aprile registra un +47% di presenze rispetto al precedente anno. Non mancano all’appello i sempre verdi: il ponte del 1° maggio si conferma tra i più attesi con un balzo di +81% mentre la Festa della ... Leggi su panorama (Di martedì 14 marzo 2023) Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono di passare il periodo dilontano da casa. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata) l’aria di primavera avrebbe portato a una fioritura delle prenotazione, trainate dalla voglia di concedersi un momento ditutto per sé. Per dare una panoramica del fenomeno, basti pensare che per il long weekend dile prenotazioni sono aumentate del 23% rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022 e anche un ponte meno noto come quello del 25 aprile registra un +47% di presenze rispetto al precedente anno. Non mancano all’appello i sempre verdi: il ponte del 1° maggio si conferma tra i più attesi con un balzo di +81% mentre la Festa della ...

