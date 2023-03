PARTNERSHIP, 3B METEO È PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO MEDIA PARTNER DELLA STRAMILANO, GIUNTA ALLA 50? EDIZIONE (Di martedì 14 marzo 2023) 3B METEO, società leader nel campo METEOrologico, sarà anche quest’ANNO MEDIA PARTNER DELLA STRAMILANO, la seguitissima manifestazione sportiva che si svolgerà tra le vie cittadine del capoluogo lombardo domenica 19 marzo. ALLA storica corsa partecipano runner professionisti, famiglie e bambini che desiderano trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, sperando nel bel tempo. Paolo Corazzon, METEOrologo e responsabile MEDIA di 3B METEO, annuncia: “Marzo è il mese più pazzerello dell’ANNO, ma secondo gli ultimi aggiornamenti, correremo all’asciutto” La 50? EDIZIONE DELLA STRAMILANO è alle porte. Per far sì che ... Leggi su milano-notizie (Di martedì 14 marzo 2023) 3B, società leader nel camporologico, sarà anche quest’, la seguitissima manifestazione sportiva che si svolgerà tra le vie cittadine del capoluogo lombardo domenica 19 marzo.storica corsa partecipano runner professionisti, famiglie e bambini che desiderano trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, sperando nel bel tempo. Paolo Corazzon,rologo e responsabiledi 3B, annuncia: “Marzo è il mese più pazzerello dell’, ma secondo gli ultimi aggiornamenti, correremo all’asciutto” La 50?è alle porte. Per far sì che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadmilano : La 50? edizione della Stramilano è alle porte. Per far sì che le migliaia di runner in arrivo da tutta Italia possa… - Gazzettadmilano : La 50? edizione della Stramilano è alle porte. Per far sì che le migliaia di runner in arrivo da tutta Italia possa… -