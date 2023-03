Parma | il Centro sportivo diventa “MUTTI TRAINING CENTER”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : Davanti al Consiglio Comunale di Collecchio e su invito della Giunta è stato presentato il Masterplan del nostro Ce… - nftgarages : RT @1913parmacalcio: Davanti al Consiglio Comunale di Collecchio e su invito della Giunta è stato presentato il Masterplan del nostro Centr… - ParmaLiveTweet : Gazzetta di Parma: 'Nuovo centro di allenamento, il Parma incassa il via libera' - rep_parma : Il centro sportivo del Parma cresce, sarà la nuova porta di accesso a Collecchio [aggiornamento delle 08:27] - gabrielbar74 : RT @guglielm87: E’ stato presentato il Masterplan del Centro Sportivo del #Parma a Collecchio che fa parte del più ampio piano di iniziativ… -

...16 campi da calcio e uno stadio da 3000 posti per la Squadra Femminile e la Primavera del... Un nuovo biglietto da [] L'articolo Stadio per il femminile e 16 campi: ecco il Masterplan del...Approdato aper frequentare in parallelo la facoltà di Lettere, si perfeziona presso il ... Info:Culturale Mavarta, via Piave 2 Sant'Ilario d'Enza " www.mavarta.it... per Coldiretti, sono circa 300mila le aziende agricole e gli allevamenti in difficoltà nel... Ad essere più colpita è la provincia di Reggio Emilia ( - 80%), poi arriva Modena ( - 57%) e( ...

Parma, presentato in Comune a Collecchio il masterplan del centro ... pianetaserieb.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Sarà presentato a breve il progetto definitivo che prevede 16 campi da calcio e uno stadio da 3000 posti per la Squadra Femminile e la Primavera del Parma Calcio. L’obiettivo è ampliare il Mutti Train ...