Parlamento europeo: via libera alle case green (Di martedì 14 marzo 2023) Con 343 voti a favore, 216 contro e 78 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la riforma della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Dal 2028 quelli di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni nocive. Il Governo italiano non ci sta e promette battaglia. “La direttiva è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell’interesse nazionale“, assicura il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Dal Parlamento dell’Unione le nuove regole energetiche sugli edifici privati e pubblici. Foto Twitter @Europarl ENCosa ha deciso il Parlamento Dopo il primo sì dell’Aula del Parlamento europeo al testo di riforma ora si aprirà il cosiddetto trilogo di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 marzo 2023) Con 343 voti a favore, 216 contro e 78 astenuti, ilha approvato in prima lettura la riforma della direttiva sulle performance energetiche degli edifici. Dal 2028 quelli di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni nocive. Il Governo italiano non ci sta e promette battaglia. “La direttiva è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell’interesse nazionale“, assicura il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Daldell’Unione le nuove regole energetiche sugli edifici privati e pubblici. Foto Twitter @Europarl ENCosa ha deciso ilDopo il primo sì dell’Aula delal testo di riforma ora si aprirà il cosiddetto trilogo di ...

