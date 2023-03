Parla l’autore della vignetta su Schlein: “Polemiche assurde, strumentalizzata a fini politici” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono stato travolto da Polemiche assurde, che non mi aspettavo assolutamente. Mi hanno dato dell’antisemita, ma ci rendiamo conto? A me, che non l’ho mai nemmeno pensata una cosa simile. Chi ha un volto pronunciato è da sempre pane per i miei denti. E’ chiaro, evidente che dietro le critiche ci sia una grande strumentalizzazione politica”. Sono parole di sincera sorpresa quelle del v ignettista Francesco Federighi che, raggiunto dall’Adnkronos, commenta così le roventi Polemiche scatenate dalla sua caricatura della neo segretaria del Pd Elly Schlein apparsa ieri sul Fatto Quotidiano. “Io ho sempre trattato tutti allo stesso modo -scandisce il disegnatore- Chi è di destra, di sinistra, anarchico, nichilista, a me non frega nulla. Per uno come me un volto che ha delle caratteristiche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono stato travolto da, che non mi aspettavo assolutamente. Mi hanno dato dell’antisemita, ma ci rendiamo conto? A me, che non l’ho mai nemmeno pensata una cosa simile. Chi ha un volto pronunciato è da sempre pane per i miei denti. E’ chiaro, evidente che dietro le critiche ci sia una grande strumentalizzazione politica”. Sono parole di sincera sorpresa quelle del v ignettista Francesco Federighi che, raggiunto dall’Adnkronos, commenta così le roventiscatenate dalla sua caricaturaneo segretaria del Pd Ellyapparsa ieri sul Fatto Quotidiano. “Io ho sempre trattato tutti allo stesso modo -scandisce il disegnatore- Chi è di destra, di sinistra, anarchico, nichilista, a me non frega nulla. Per uno come me un volto che ha delle caratteristiche ...

